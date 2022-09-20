АТОР сообщила о сокращении банкоматов, принимающих карты «Мир» в Турции

По его словам, отказы по картам «Тинькофф» с этой недели стали достаточно часто случаться в торговых точках Антальи. Среди банкоматов наиболее стабильно выдают лиры по картам «Мир» банков, не попавших под санкции, пока что устройства Ziraat Bankası и Halkbank. В сетях терминалов Denizbank и Iş Bankası, в свою очередь, отказы по картам идут очень часто. АТОР ранее рекомендовала туристам брать наличные для поездок в Турцию.