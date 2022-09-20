АТОР сообщила о сокращении банкоматов, принимающих карты «Мир» в Турции
В Турции сокращается количество как магазинов, принимающих карты «Мир», так и банкоматов, выдающих наличные по этим картам, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Руководитель туристической компании Tulpar Travel Сунай Сертель рассказал, что в терминале аэропорта Антальи с воскресенья остался только один банкомат Halkbank, выдающий лиры по картам «Мир».
«Из-за поисков туристами банкомата, выдающего деньги, и стояния в очередях задерживаются трансферы. В самом терминале ряд магазинов перестали принимать к обслуживанию карты даже неподсанкционных банков, включая «Тинькофф», — отмечает Сертель.
По его словам, отказы по картам «Тинькофф» с этой недели стали достаточно часто случаться в торговых точках Антальи. Среди банкоматов наиболее стабильно выдают лиры по картам «Мир» банков, не попавших под санкции, пока что устройства Ziraat Bankası и Halkbank. В сетях терминалов Denizbank и Iş Bankası, в свою очередь, отказы по картам идут очень часто. АТОР ранее рекомендовала туристам брать наличные для поездок в Турцию.
Российское посольство в Турции настоятельно рекомендовало владельцам карт «Мир» продолжить использовать их через терминалы банков, которые не отказались от работы с ними, но также иметь при себе достаточно наличных.
Ранее стало известно, что два турецких коммерческих банка – Isbank и Denizbank – приостановили использование платежной системы «Мир» в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также Штаты ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», заявил «Ведомостям» представитель Банка России. В НСПК уточнили, что прием и обслуживание российских карт в конкретной стране зависит от позиций самих банков.
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