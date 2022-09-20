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Финансы

АТОР сообщила о сокращении банкоматов, принимающих карты «Мир» в Турции

Ведомости

В Турции сокращается количество как магазинов, принимающих карты «Мир», так и банкоматов, выдающих наличные по этим картам, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Руководитель туристической компании Tulpar Travel Сунай Сертель рассказал, что в терминале аэропорта Антальи с воскресенья остался только один банкомат Halkbank, выдающий лиры по картам «Мир».

«Из-за поисков туристами банкомата, выдающего деньги, и стояния в очередях задерживаются трансферы. В самом терминале ряд магазинов перестали принимать к обслуживанию карты даже неподсанкционных банков, включая «Тинькофф», — отмечает Сертель.

По его словам, отказы по картам «Тинькофф» с этой недели стали достаточно часто случаться в торговых точках Антальи. Среди банкоматов наиболее стабильно выдают лиры по картам «Мир» банков, не попавших под санкции, пока что устройства Ziraat Bankası и Halkbank. В сетях терминалов Denizbank и Iş Bankası, в свою очередь, отказы по картам идут очень часто. АТОР ранее рекомендовала туристам брать наличные для поездок в Турцию.

Российское посольство в Турции настоятельно рекомендовало владельцам карт «Мир» продолжить использовать их через терминалы банков, которые не отказались от работы с ними, но также иметь при себе достаточно наличных.

Ранее стало известно, что два турецких коммерческих банка – Isbank и Denizbank – приостановили использование платежной системы «Мир» в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также Штаты ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», заявил «Ведомостям» представитель Банка России. В НСПК уточнили, что прием и обслуживание российских карт в конкретной стране зависит от позиций самих банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных