Банк Англии повысил ставку до 2,25%
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку, как и ожидалось, на 50 б. п. до 2,25% с 1,75% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.
Уточняется, что Банк Англии поднимает ставку седьмой раз подряд. Все девять членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, причем за повышение ставки на 0,5 п. п. проголосовали пять человек, за 0,75 п. п. — трое и один — за 0,25 п. п.
Изначально заседание должно было состояться 9 сентября, однако оно было отложено в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Следующее заседание по ставке состоится 3 ноября.
В последний раз регулятор повысил ключевую ставку на заседании в начале августа на 0,5 п. п. — с 1,25 до 1,75%. Банк Англии начал последовательно повышать ставку в декабре 2021 г., тогда он увеличил ее с 0,1 до 0,25%. В феврале 2022 г. ставка выросла до 0,5%, в марте — до 0,75%, в мае — до 1%, в июне — до 1,25%.
По последним данным Бюро национальной статистики Великобритании, по итогам августа инфляция в стране замедлилась до 9,9% после рекордных 10,1% в июле. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Банк Англии ожидает ускорения инфляции выше 13% к концу года.
Накануне, 21 сентября, ФРС США в третий раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п. до 3-3,25%. Большинство членов комитета считают, что к концу года она достигнет 4,25-4,5%.
Ранее, 8 сентября, Европейский центральный банк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п. п. до 1,25%, что позволит скорее вернуть инфляцию к среднесрочному целевому показателю в 2%. По итогам августа в странах еврозоны потребительская инфляция стала рекордной за все время существования единой европейской валюты с 1 января 1999 г., следует из опубликованных 31 августа данных Евростата. Она достигла 9,1% в годовом исчислении.
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