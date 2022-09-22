Банк Англии повысил ставку до 2,25%

В последний раз регулятор повысил ключевую ставку на заседании в начале августа на 0,5 п. п. — с 1,25 до 1,75%. Банк Англии начал последовательно повышать ставку в декабре 2021 г., тогда он увеличил ее с 0,1 до 0,25%. В феврале 2022 г. ставка выросла до 0,5%, в марте — до 0,75%, в мае — до 1%, в июне — до 1,25%.