ЕЦБ впервые повысил ставку на 75 базисных пунктов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых, следует из заявления, опубликованного на сайте регулятора.
«Этот важный шаг ускорит переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне 2%», — следует из заявления.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.
21 июля ЕЦБ повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок. Тогда регулятор сообщил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».
Эта мера была принята в рамках борьбы с инфляцией. Потребительская инфляция в 19 странах еврозоны в августе стала рекордной за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.), следует из опубликованных 31 августа данных Евростата. Она достигла 9,1% в годовом исчислении.
Ключевым фактором роста цен, как и в июле, стали дорогие энергоносители. Их вклад в инфляцию в августе составил 38,3% (чуть ниже, чем в июле, – 39,6%). Доля продуктов питания, алкоголя и табачной продукции составила 10,6% по сравнению с 9,8% месяцем ранее. Аренда жилья, цены на одежду – 5% (4,5% в июле), услуги – 3,8% (3,7%).
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