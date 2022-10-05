Банки Чехии прекратят обслуживание карт UnionPay из России
Чешские банки прекратят обслуживание российских карт, выпущенных на базе китайской платежной системы UnionPay, сообщил ТАСС.
Издание уточняет, что сейчас невозможно снять наличные в банкоматах одной из крупнейших финансово-кредитных организаций Чехии – «Коммерческого банка». Эту информацию подтвердили в дирекции банка. «Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», – уточнили там.
Ранее обслуживание карт UnionPay полностью прекратила финская сеть Nosto – единственная компания в стране, которая сотрудничала с UnionPay. Такое решение было принято из-за повышения спроса на наличные, которые снимали с карт российские туристы.
В начале сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты UnionPay. Собеседник издания сообщил, что китайская платежная система «по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии».
После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России. В итоге россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. В связи с этим большую популярность среди граждан РФ приобрели карты китайской платежной системы UnionPay.