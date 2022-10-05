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Экономика

Банки Чехии прекратят обслуживание карт UnionPay из России

Ведомости

Чешские банки прекратят обслуживание российских карт, выпущенных на базе китайской платежной системы UnionPay, сообщил ТАСС.

Издание уточняет, что сейчас невозможно снять наличные в банкоматах одной из крупнейших финансово-кредитных организаций Чехии – «Коммерческого банка». Эту информацию подтвердили в дирекции банка. «Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», – уточнили там.

Ранее обслуживание карт UnionPay полностью прекратила финская сеть Nosto – единственная компания в стране, которая сотрудничала с UnionPay. Такое решение было принято из-за повышения спроса на наличные, которые снимали с карт российские туристы.

В начале сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты UnionPay. Собеседник издания сообщил, что китайская платежная система «по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии».

После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России. В итоге россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. В связи с этим большую популярность среди граждан РФ приобрели карты китайской платежной системы UnionPay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных