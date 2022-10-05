Банки Чехии прекратят обслуживание карт UnionPay из России

В начале сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты UnionPay. Собеседник издания сообщил, что китайская платежная система «по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии».