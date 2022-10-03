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Финансы

В Финляндии перестали принимать карты UnionPay

Ведомости

Финская сеть Nosto прекратила обслуживание карт UnionPay, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо. Китайская платежная система работала в стране с июня 2020 г.

Отмечается, что услуги банкоматов в Финляндии предоставляют две сети — Nosto и Otto. При этом Nosto — единственная компания в стране, которая сотрудничает с UnionPay.

«Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — рассказал Лепо. 

Такое решение было принято из-за повышения спроса на наличные, которые снимали с карт российские туристы. По словам Лепо, суммы были настолько большими, что «это не могли быть частные российские туристы».

Более того, с 30 сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов до особого распоряжения правительства.

После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России. В итоге россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. В связи с этим большую популярность среди граждан РФ приобрели карты китайской платежной системы UnionPay.

Также в некоторых странах принимают карты «Мир». До недавнего времени российская платежная система работа в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Однако после угроз минфина США ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт. Также карты «Мир» больше не принимают во вьетнамском BIDV и Народном банке Казахстана, а также в банках Узбекистана и таджикистанском «Душанбе сити банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных