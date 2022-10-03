В Финляндии перестали принимать карты UnionPay

Однако после угроз минфина США ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт. Также карты «Мир» больше не принимают во вьетнамском BIDV и Народном банке Казахстана, а также в банках Узбекистана и таджикистанском «Душанбе сити банк».