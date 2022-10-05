Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с

Агентство ранее писало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Встреча министров стран — участниц ОПЕК+, на которой будет принято решение по квоте на ноябрь, пройдет сегодня, 5 октября. Предполагаемые планы по снижению квоты оказались выше оценок, которые были сделаны на прошлой неделе. Тогда речь шла о сокращении добычи нефти на 500 000 — 1 млн баррелей в сутки. Сокращение производства рассматривается на фоне падения цен на нефть и волатильности рынка.