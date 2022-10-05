Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агенства не уточняют, на какой период планируется сокращение добычи.
Агентство ранее писало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Встреча министров стран — участниц ОПЕК+, на которой будет принято решение по квоте на ноябрь, пройдет сегодня, 5 октября. Предполагаемые планы по снижению квоты оказались выше оценок, которые были сделаны на прошлой неделе. Тогда речь шла о сокращении добычи нефти на 500 000 — 1 млн баррелей в сутки. Сокращение производства рассматривается на фоне падения цен на нефть и волатильности рынка.
Газета Financial Times писала, что сегодня Саудовская Аравия и Россия объявят о резком сокращении добычи нефти. По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет контрмеры США, включая дополнительное высвобождение нефти из стратегического резерва страны.
В сентябре ОПЕК+ приняла решение снизить квоту на добычу нефти, несмотря на призывы «большой семерки» (G7, входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) ее нарастить. 2 сентября G7 объявила о решении ввести потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться картелем покупателей.
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