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FT: Саудовская Аравия и Россия объявят о резком сокращении добычи нефти

Ведомости

Саудовская Аравия и Россия на очередной встрече ОПЕК+ собираются объявить о резком сокращении добычи нефти, пишет Financial Times. 

«Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше», — пишет газета. По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет контрмеры США, включая дополнительное высвобождение нефти из стратегического резерва страны.

Источники отмечают, что на мероприятии будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак, который, как предполагается, поддержит существенное сокращение добычи, «поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой».

Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Предполагаемые планы по снижению квоты оказались выше оценок, которые были сделаны на прошлой неделе. Тогда речь шла о сокращении добычи нефти на 500 000 — 1  млн баррелей в сутки. Сокращение производства рассматривается на фоне падения цен на нефть и волатильности рынка.

В сентябре ОПЕК+ приняла решение снизить квоту на добычу нефти несмотря на призывы «большой семерки» (G7, входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) ее нарастить. 2 сентября G7 объявила о решении ввести потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться картелем покупателей. 

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Ранее по теме: Reuters: ОПЕК+ может снизить квоты на добычу нефти более чем на 1 млн баррелей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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