FT: Саудовская Аравия и Россия объявят о резком сокращении добычи нефти
Саудовская Аравия и Россия на очередной встрече ОПЕК+ собираются объявить о резком сокращении добычи нефти, пишет Financial Times.
«Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше», — пишет газета. По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет контрмеры США, включая дополнительное высвобождение нефти из стратегического резерва страны.
Источники отмечают, что на мероприятии будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак, который, как предполагается, поддержит существенное сокращение добычи, «поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой».
Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Предполагаемые планы по снижению квоты оказались выше оценок, которые были сделаны на прошлой неделе. Тогда речь шла о сокращении добычи нефти на 500 000 — 1 млн баррелей в сутки. Сокращение производства рассматривается на фоне падения цен на нефть и волатильности рынка.
В сентябре ОПЕК+ приняла решение снизить квоту на добычу нефти несмотря на призывы «большой семерки» (G7, входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) ее нарастить. 2 сентября G7 объявила о решении ввести потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться картелем покупателей.
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