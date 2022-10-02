Reuters: ОПЕК+ может снизить квоты на добычу нефти более чем на 1 млн баррелей

Ранее источник Reuters сообщил, что Россия предложила сократить квоту на добычу примерно на 1 млн барр./сутки. На предыдущей встрече ОПЕК+ снизила квоту на добычу нефти в октябре на 100 000 барр./сутки, или до уровня августа. Министры стран ОПЕК+ объяснили свое решение необходимостью поддержать стабильность рынка и эффективность его функционирования. Решение снизить добычу было принято впервые с момента заключения текущей сделки весной 2020 г. после развала предыдущей и обвала котировок Brent с $60/барр. до $23/барр. Тогда нефтедобывающие страны срочно заключили новую сделку и с 1 мая 2020 г. сократили добычу на 9,7 млн барр./сутки. Затем ОПЕК+ постепенно наращивала квоту вплоть до сентября этого года.