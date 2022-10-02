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Экономика

Reuters: ОПЕК+ может снизить квоты на добычу нефти более чем на 1 млн баррелей

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ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, передает Reuters со ссылкой на источники в организации. Встреча министров стран — участниц ОПЕК+, на которой будет принято решение по квоте на ноябрь, пройдет 5 октября.

Предполагаемые планы по снижению квоты оказались выше оценок, которые были сделаны на прошлой неделе. Тогда речь шла о сокращении добычи нефти на 500 000 — 1  млн баррелей в сутки. Сокращение производства, как пишет Reuters, рассматривается на фоне падения цен на нефть и волатильности рынка. Саудовская Аравия в августе впервые заявила о возможности снижения добычи для коррекции рынка.

Ранее источник Reuters сообщил, что Россия предложила сократить квоту на добычу примерно на 1 млн барр./сутки. На предыдущей встрече ОПЕК+ снизила квоту на добычу нефти в октябре на 100 000 барр./сутки, или до уровня августа. Министры стран ОПЕК+ объяснили свое решение необходимостью поддержать стабильность рынка и эффективность его функционирования. Решение снизить добычу было принято впервые с момента заключения текущей сделки весной 2020 г. после развала предыдущей и обвала котировок Brent с $60/барр. до $23/барр. Тогда нефтедобывающие страны срочно заключили новую сделку и с 1 мая 2020 г. сократили добычу на 9,7 млн барр./сутки. Затем ОПЕК+ постепенно наращивала квоту вплоть до сентября этого года.

В сентябре решение снизить квоту на добычу ОПЕК+ приняла, несмотря на призывы «большой семерки» (G7, входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) ее нарастить. 2 сентября G7 объявила о решении ввести потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться картелем покупателей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных