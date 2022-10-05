Решетников: прогноз Всемирного банка по падению российского ВВП слишком консервативен
Прогноз Всемирного банка (ВБ), в соответствии с которым падение ВВП в России по итогам 2022 г. составит 4,5%, является излишне консервативным и не учитывает планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.
«Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемые и планируемые правительствами стран стратегические меры. По 2022 г. они приближаются в сторону нашей оценки. Вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны», – сказал он.
Прогноз же Всемирного банка по российскому ВВП на 2023 г. не учитывает заложенные в бюджет РФ решения и приоритеты российского правительства, считает Решетников.
По оценкам аналитиков Всемирного банка, ВВП России снизится на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.
Минэк в свою очередь ранее улучшил прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, считают в министерстве. Сегодня Решетников подтвердил, что данный прогноз остается в силе.
Ранее глава Минэка говорил, что российская экономика оказалась устойчивой к глобальным вызовам: спад ВВП в июле составил 4,3% после 4,9% в июне.
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