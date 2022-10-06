Путин сообщил о снижении инфляции до 13,5% годовых
Годовая инфляция в России снизилась до 13,5%, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5% [годовых]. Кстати говоря, в Еврозоне [она составляет] 10%, в Федеративной республике [ФРГ] — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%», — сказал он.
Среди негативных явлений в экономике Путин обратил внимание на слабый потребительский спрос. Он отметил, что по итогам августа розничные продажи сократились на 8,8% в реальном выражении, в сентябре эта «динамика еще понизилась». Помимо этого Путин отметил и снижение торгового оборота в номинальном выражении.
На заседании 16 сентября Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5%. Подобное решение было принято в связи с тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.
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