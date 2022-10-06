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Экономика

Путин сообщил о снижении инфляции до 13,5% годовых

Ведомости

Годовая инфляция в России снизилась до 13,5%, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. 

«Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5% [годовых]. Кстати говоря, в Еврозоне [она составляет] 10%, в Федеративной республике [ФРГ] — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%», — сказал он.

Среди негативных явлений в экономике Путин обратил внимание на слабый потребительский спрос. Он отметил, что по итогам августа розничные продажи сократились на 8,8% в реальном выражении, в сентябре эта «динамика еще понизилась». Помимо этого Путин отметил и снижение торгового оборота в номинальном выражении.

На заседании 16 сентября Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5%. Подобное решение было принято в связи с тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных