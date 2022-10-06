Путин сообщил о снижении инфляции до 13,5% годовых

Среди негативных явлений в экономике Путин обратил внимание на слабый потребительский спрос. Он отметил, что по итогам августа розничные продажи сократились на 8,8% в реальном выражении, в сентябре эта «динамика еще понизилась». Помимо этого Путин отметил и снижение торгового оборота в номинальном выражении.