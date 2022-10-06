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Экономика

Мишустин: экономика доказала способность адаптироваться к внешним вызовам

Ведомости

Российская экономика продемонстрировала свою способность адаптироваться к внешним вызовам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на II Каспийском экономическом форуме.

«Действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб... Правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, и российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам», – рассказал он.

В частности, происходит постепенное восстановление потребительского спроса, поддержку которому оказывает стабильная ситуация на рынке труда, отметил Мишустин. Инвестиционная активность, по его оценке, была на высоком уровне в первом полугодии, а годовая инфляция в стране замедлилась с 17,8% в апреле до 13,5% на прошлой неделе.

Экономика страны, считает Мишустин, вернется к уверенному росту чуть больше чем через год, и в 2024-2025 гг. ВВП России продолжит рост благодаря росту внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

«Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер. Главная задача – защитить интересы наших граждан и обеспечить потребности экономики. Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер, совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования», – добавил он.

Ранее по теме: Почему Минэк улучшил прогноз по ВВП, инфляции и инвестициям на 2022–2023 гг.

Ранее Минэкономразвития улучшил прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, считают в министерстве. Оценки же аналитиков Всемирного банка, которые в Минэке сочли «излишне консервативными», предполагают снижение 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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