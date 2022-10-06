Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США и понизила для Европы
Саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco снизила на $1,8 за баррель ноябрьские отпускные цены для Европы и Средиземноморья, а для США – повысила на 20 центов, сообщил Bloomberg.
Для Азии, куда компания поставляет большую часть своей нефти, Saudi Aramco практически не стала менять цены вопреки ожиданиям аналитиков, ожидавших их роста на 40 центов. Стоимость сорта Extra Light опустилась на 10 центов, а сортов Medium и Heavy – поднялась на 25 центов. Цену своего ключевого сорта Arab Light, а также Super Light компания оставила на прежнем уровне.
Крупнейшими покупателями компании в Азиатском регионе являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Как отмечает Bloomberg, повышение ноябрьских цен для Азии могло бы усилить напряжение на рынке на фоне резкого сокращения ОПЕК+ квот на нефтедобычу.
Накануне страны – участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Общая квота добычи стран альянса составит 41,86 млн барр./сутки. Это примерно соответствует уровню апреля 2022 г., когда квота составляла 41,7 млн барр./сутки.
Половина сокращения придется на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Их квоты сокращены на 526 000 барр./сутки до 10,48 млн барр./сутки соответственно. Квота Ирака сокращена на 220 000 барр./сутки, ОАЭ – на 160 000 барр./сутки и Кувейта – на 135 000 барр./сутки.
Сегодня Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.
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