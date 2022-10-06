Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для США и понизила для Европы

Сегодня Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.