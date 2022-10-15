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Путин вывел из-под экономических спецмер Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Ведомости

Президент России Владимир Путин своим указом вывел из-под экономических спецмер России несколько институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные п. 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития», — говорится в документе.

28 февраля президент подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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Указ наложил ограничения на возможность вывода валюты из России за рубеж. В частности, как ранее сегодня анонсировало правительство, российские экспортеры (резиденты — участники внешнеэкономической деятельности) обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая была зачислена на их счета с 1 января этого года по внешнеторговым контрактам. Требование они должны были исполнить максимум за три рабочих дня с момента подписания указа.

Кроме того, с 1 марта российские резиденты не имели права предоставлять нерезидентам займы в валюте. С этой же даты резиденты не могли зачислять на свои счета и вклады в зарубежных банках и прочих финансовых организациях иностранную валюту, а также переводить деньги через иностранные электронные средства платежа без открытия банковского счета.

Меры реализованы на фоне санкций, которые ранее ввели против России США, Евросоюз (ЕС) и другие страны за специальную операцию на Украине и в Донбассе 24 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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