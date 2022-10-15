Путин вывел из-под экономических спецмер Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Указ наложил ограничения на возможность вывода валюты из России за рубеж. В частности, как ранее сегодня анонсировало правительство, российские экспортеры (резиденты — участники внешнеэкономической деятельности) обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая была зачислена на их счета с 1 января этого года по внешнеторговым контрактам. Требование они должны были исполнить максимум за три рабочих дня с момента подписания указа.