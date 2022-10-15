Путин вывел из-под экономических спецмер Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
Президент России Владимир Путин своим указом вывел из-под экономических спецмер России несколько институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные п. 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития», — говорится в документе.
28 февраля президент подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Указ наложил ограничения на возможность вывода валюты из России за рубеж. В частности, как ранее сегодня анонсировало правительство, российские экспортеры (резиденты — участники внешнеэкономической деятельности) обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая была зачислена на их счета с 1 января этого года по внешнеторговым контрактам. Требование они должны были исполнить максимум за три рабочих дня с момента подписания указа.
Кроме того, с 1 марта российские резиденты не имели права предоставлять нерезидентам займы в валюте. С этой же даты резиденты не могли зачислять на свои счета и вклады в зарубежных банках и прочих финансовых организациях иностранную валюту, а также переводить деньги через иностранные электронные средства платежа без открытия банковского счета.
Меры реализованы на фоне санкций, которые ранее ввели против России США, Евросоюз (ЕС) и другие страны за специальную операцию на Украине и в Донбассе 24 февраля.