Песков указал на необходимость «экономической и иной» мобилизации в России

«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. <…> Это требует, наверное, нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).