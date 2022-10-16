Песков указал на необходимость «экономической и иной» мобилизации в России
Поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса требует «внутренней экономической и иной мобилизации» в России, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что участие НАТО в конфликте на Украине не оказало воздействия на планы властей РФ.
«НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. <…> Это требует, наверное, нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО», — сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).
12 октября Песков указал на то, что заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Россия победит на Украине, это будет поражением альянса, можно считать подтверждением того, что НАТО воюет на украинской стороне.
Накануне Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. «Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас — уязвимее», — утверждал генсек.
12 октября Столтенберг анонсировал плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию. По его словам, военная мощь НАТО является лучшим способом предотвратить любую эскалацию напряженности в отношениях с Россией.