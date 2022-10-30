Минфин Германии призвал начать добычу газа методом фрекинга

В сентябре власти Великобритании на фоне энергетического кризиса сняли мораторий на добычу сланцевого газа после ее запрета в конце 2019 г. Бывший премьер-министр Лиз Трасс говорила, что такое решение позволит стране получить газ уже через 6 месяцев. После этого в ООН выразили обеспокоенность по поводу данной инициативы, указав на риск загрязнения окружающей среды.