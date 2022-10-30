Минфин Германии призвал начать добычу газа методом фрекинга
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал снять запрет на добычу газа в стране с помощью фрекинга (методом гидроразрыва пласта). Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«У нас есть значительные запасы газа в Германии, которые можно добывать, не подвергая опасности питьевую воду», — сказал Линднер (цитата по Tagesschau).
Безопасный с точки зрения экологии гидроразрыв возможен в нескольких местах в Германии, подчеркнул министр финансов. Он призвал «быстро перейти к добыче» газа и выразил уверенность, что страна через несколько лет покроет «относительно большой спрос» за счет внутренних источников газа.
Недостатками фрекинга, как пишет издание, считаются высокое водопотребление и загрязнение подземных вод, кроме того, возможны землетрясения. Из-за риска значительного воздействия на окружающую среду страны Европы несколько лет назад приостановили планы по добыче газа таким методом. Фрекинг на нетрадиционных месторождениях запрещен в Германии, Франции, Дании, Болгарии и Нидерландах.
В сентябре власти Великобритании на фоне энергетического кризиса сняли мораторий на добычу сланцевого газа после ее запрета в конце 2019 г. Бывший премьер-министр Лиз Трасс говорила, что такое решение позволит стране получить газ уже через 6 месяцев. После этого в ООН выразили обеспокоенность по поводу данной инициативы, указав на риск загрязнения окружающей среды.
В сентябре 2015 г. правительство Германии одобрило законопроект, который разрешает применять технологию гидроразрыва пласта, используемую при добыче сланцевых углеводородов.