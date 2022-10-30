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Express: новый британский премьер откажется от строительства королевской яхты

Ведомости

Правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака откажется от воплощения в жизнь проекта новой королевской яхты в рамках мер по сокращению расходов, пишет издание Express со ссылкой на источники.

Планы по созданию «национальной яхты» Королевского флота продвигал экс-премьер Борис Джонсон, его преемница на этом посту Лиз Трасс также не высказывалась против, отмечает издание.

Идея построить замену для королевской яхты «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 г., принадлежала Джонсону. Планировалось, что работы по строительству яхты начнутся в 2022 г. При этом вместо того, чтобы просто служить королевской семье, судно также должно было использоваться в качестве бизнес-платформы и размещения иностранных высокопоставленных лиц.

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Стоимость судна водоизмещением 4500 т оценивалась в 150 млн фунтов стерлингов, затем уже в 250 млн. Более 2,5 млн фунтов стерлингов уже были потрачены на расходы на персонал и консультантов, отмечает издание. Трасс, в свою очередь, предлагала покрыть расходы за счет финансирования частного сектора.

Накануне король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.

Монарх ранее принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. После этого в ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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