Express: новый британский премьер откажется от строительства королевской яхты

Идея построить замену для королевской яхты «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 г., принадлежала Джонсону. Планировалось, что работы по строительству яхты начнутся в 2022 г. При этом вместо того, чтобы просто служить королевской семье, судно также должно было использоваться в качестве бизнес-платформы и размещения иностранных высокопоставленных лиц.