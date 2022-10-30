Express: новый британский премьер откажется от строительства королевской яхты
Правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака откажется от воплощения в жизнь проекта новой королевской яхты в рамках мер по сокращению расходов, пишет издание Express со ссылкой на источники.
Планы по созданию «национальной яхты» Королевского флота продвигал экс-премьер Борис Джонсон, его преемница на этом посту Лиз Трасс также не высказывалась против, отмечает издание.
Идея построить замену для королевской яхты «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 г., принадлежала Джонсону. Планировалось, что работы по строительству яхты начнутся в 2022 г. При этом вместо того, чтобы просто служить королевской семье, судно также должно было использоваться в качестве бизнес-платформы и размещения иностранных высокопоставленных лиц.
Стоимость судна водоизмещением 4500 т оценивалась в 150 млн фунтов стерлингов, затем уже в 250 млн. Более 2,5 млн фунтов стерлингов уже были потрачены на расходы на персонал и консультантов, отмечает издание. Трасс, в свою очередь, предлагала покрыть расходы за счет финансирования частного сектора.
Накануне король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.
Монарх ранее принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. После этого в ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи.