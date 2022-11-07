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Экономика

США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год

Ведомости

США поставили в ЕС с января по октябрь 48 млрд куб. м СПГ, что больше, чем за весь прошлый год, следует из пресс-релиза Белого дома по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности.

«Только в этом году, с января по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд куб. м СПГ, что на 26 млрд куб. м больше, чем за весь 2021 г.», — отмечается в пресс-релизе.

В Белом доме добавили, что стороны обязались работать над поддержанием высокого уровня поставок СПГ в Европу в 2023 г. Планируется, что в следующем году европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 г.

Ранее стало известно, что США поднялись с третьего на второе место среди поставщиков газа в ЕС. Крупнейшим поставщиком природного газа является Норвегия.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ. По его словам, американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных