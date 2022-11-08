The Telegraph: США и Британия близки к заключению сделки по поставкам СПГ
Переговоры Вашингтона и Лондона о поставках Великобритании «миллиардов кубометров» сжиженного природного газа (СПГ) находятся на завершающей стадии, пишет газета The Telegraph.
Отмечается, что соглашение обсуждалось еще лично экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и президентом США Джо Байденом, после отставки Трасс переговоры велись под руководством ее преемника Риши Сунака. Объявление о сделке ожидается в течение ближайших одной-двух недель, однако дата пока не определена.
Неизвестными пока остаются и объемы СПГ, которые США будут поставлять Великобритании. По информации двух источников газеты, Лондон надеется на 10 млрд куб. м СПГ, однако переговоры продолжаются, а точная цифра может в итоге и не быть названа публично, предупреждает издание.
Заключение сделки станет свидетельством отказа Лондона от российского газа на фоне спецоперации на Украине, а также повысит уверенность в стабильном энергоснабжении страны, пишет The Telegraph. Ранее власти предупреждали о возможных частичных отключениях энергии в самые холодные зимние дни, напоминает издание. Великобритания также заключает сделки по импорту СПГ из Норвегии и Катара, причем объемы по этим соглашениям потенциально могут существенно превысить американские, отмечает газета.
В конце октября МИД Великобритании сообщил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января 2023 г.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.
5 декабря в ЕС также вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен потолок цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки», однако обсуждения данного вопроса все еще продолжаются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса