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The Telegraph: США и Британия близки к заключению сделки по поставкам СПГ

Ведомости

Переговоры Вашингтона и Лондона о поставках Великобритании «миллиардов кубометров» сжиженного природного газа (СПГ) находятся на завершающей стадии, пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что соглашение обсуждалось еще лично экс-премьером Великобритании Лиз Трасс и президентом США Джо Байденом, после отставки Трасс переговоры велись под руководством ее преемника Риши Сунака. Объявление о сделке ожидается в течение ближайших одной-двух недель, однако дата пока не определена.

Неизвестными пока остаются и объемы СПГ, которые США будут поставлять Великобритании. По информации двух источников газеты, Лондон надеется на 10 млрд куб. м СПГ, однако переговоры продолжаются, а точная цифра может в итоге и не быть названа публично, предупреждает издание.

Заключение сделки станет свидетельством отказа Лондона от российского газа на фоне спецоперации на Украине, а также повысит уверенность в стабильном энергоснабжении страны, пишет The Telegraph. Ранее власти предупреждали о возможных частичных отключениях энергии в самые холодные зимние дни, напоминает издание. Великобритания также заключает сделки по импорту СПГ из Норвегии и Катара, причем объемы по этим соглашениям потенциально могут существенно превысить американские, отмечает газета.

В конце октября МИД Великобритании сообщил о прекращении импорта российского СПГ с 1 января 2023 г.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.

5 декабря в ЕС также вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен потолок цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки», однако обсуждения данного вопроса все еще продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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