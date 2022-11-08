The Telegraph: США и Британия близки к заключению сделки по поставкам СПГ

Неизвестными пока остаются и объемы СПГ, которые США будут поставлять Великобритании. По информации двух источников газеты, Лондон надеется на 10 млрд куб. м СПГ, однако переговоры продолжаются, а точная цифра может в итоге и не быть названа публично, предупреждает издание.