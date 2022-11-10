Евросоюз нарастил закупки СПГ до 100 млрд куб. м с начала года

Наращивание поставок СПГ происходит на фоне сокращения поставок трубопроводного газа из России. В январе — октябре 2022 г. экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м – на 42,6%, или на 67,6 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщила ранее компания. Ключевым фактором общего сокращения спроса на газ стало снижение потребления газа в ЕС. По оценке аналитиков, экспорт компании в дальнее зарубежье снизится до 100 млрд куб. м, то есть на 46%, из них 85 млрд куб. м придутся на Европу и Турцию, еще 15 млрд куб. м – на Китай.