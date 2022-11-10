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Экономика

Евросоюз нарастил закупки СПГ до 100 млрд куб. м с начала года

Ведомости

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза достигли 105 млрд куб. м в январе – октябре, за аналогичный период прошлого года было закуплено 64 млрд куб. м, пишет РБК со ссылкой на данные компании Kpler.

По оценке старшего аналитика Kpler по СПГ Лауры Пейдж, по итогам всего 2022 г. объем закупок составит около 123 млрд куб. м после 78,1 млрд куб. м годом ранее. Этот показатель превысит прошлогодние поставки СПГ в Китай, составившие 108 млрд куб. м. За первые десять месяцев этого года КНР снизила закупки с 87,5 куб. м в 2021 г. до 69,9 млрд куб. м.

Наращивание поставок СПГ происходит на фоне сокращения поставок трубопроводного газа из России. В январе — октябре 2022 г. экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м – на 42,6%, или на 67,6 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщила ранее компания. Ключевым фактором общего сокращения спроса на газ стало снижение потребления газа в ЕС. По оценке аналитиков, экспорт компании в дальнее зарубежье снизится до 100 млрд куб. м, то есть на 46%, из них 85 млрд куб. м придутся на Европу и Турцию, еще 15 млрд куб. м – на Китай.

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Сокращение поставок «Газпрома» напрямую связано с проблемами на экспортных трубопроводах в направлении Европы. С 11 мая был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину из-за отказа Киева согласовывать поставки через Донбасс. В конце августа полностью остановилась прокачка по трубопроводу «Северный поток» из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал – Европа», которая фактически остановилась с конца прошлого года.

При этом, как ранее сообщили в Белом доме, США поставили в ЕС с января по октябрь 48 млрд куб. м СПГ, что на 26 млрд куб. м больше, чем за весь 2021 г. В Белом доме добавили, что стороны обязались работать над поддержанием высокого уровня поставок СПГ в Европу в 2023 г. Планируется, что в следующем году европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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