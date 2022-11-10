Евросоюз нарастил закупки СПГ до 100 млрд куб. м с начала года
По оценке старшего аналитика Kpler по СПГ Лауры Пейдж, по итогам всего 2022 г. объем закупок составит около 123 млрд куб. м после 78,1 млрд куб. м годом ранее. Этот показатель превысит прошлогодние поставки СПГ в Китай, составившие 108 млрд куб. м. За первые десять месяцев этого года КНР снизила закупки с 87,5 куб. м в 2021 г. до 69,9 млрд куб. м.
Наращивание поставок СПГ происходит на фоне сокращения поставок трубопроводного газа из России. В январе — октябре 2022 г. экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м – на 42,6%, или на 67,6 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщила ранее компания. Ключевым фактором общего сокращения спроса на газ стало снижение потребления газа в ЕС. По оценке аналитиков, экспорт компании в дальнее зарубежье снизится до 100 млрд куб. м, то есть на 46%, из них 85 млрд куб. м придутся на Европу и Турцию, еще 15 млрд куб. м – на Китай.
Сокращение поставок «Газпрома» напрямую связано с проблемами на экспортных трубопроводах в направлении Европы. С 11 мая был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину из-за отказа Киева согласовывать поставки через Донбасс. В конце августа полностью остановилась прокачка по трубопроводу «Северный поток» из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал – Европа», которая фактически остановилась с конца прошлого года.
При этом, как ранее сообщили в Белом доме, США поставили в ЕС с января по октябрь 48 млрд куб. м СПГ, что на 26 млрд куб. м больше, чем за весь 2021 г. В Белом доме добавили, что стороны обязались работать над поддержанием высокого уровня поставок СПГ в Европу в 2023 г. Планируется, что в следующем году европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд куб. м СПГ больше, чем в 2021 г.
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