Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре сократился

Таким образом, экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (на 31 октября – 32,9 млрд куб. м в сутки) и транзитом через Украину (42,5 млрд куб. м в сутки). При этом летом страны ЕС договорились снизить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. За это время сокращение, по оценкам «Ведомостей», составит порядка 58,5 млрд куб. м.