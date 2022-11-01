Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре сократился

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в октябре сократилсяПо итогам года поставки могут снизиться почти на 50%, считают эксперты
«Газпром» в октябре снизил поставки трубопроводного газа в дальнее зарубежье, включая Турцию и Китай, втрое к уровню того же месяца прошлого года и на 8,5% – к сентябрю 2022 г. Они упали до 4,3 млрд куб. м – это самый низкий уровень как минимум с 2007 г. Это следует из статистики газового холдинга, опубликованной 1 ноября.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит указывает, что предыдущий антирекорд (до 2022 г.) был установлен в 2009 г., когда объем поставок в дальнее зарубежье составил 8,3 млрд куб. м газа («Сила Сибири» тогда еще не была запущена. – «Ведомости»). Вообще же статистика, по словам Смита, доступна с 2007 г.
В январе - октябре 2022 г. экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м – на 42,6%, или на 67,6 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщила компания. Монополия подчеркивает, что поставляет газ «согласно подтвержденным заявкам потребителей».
Падение поставок происходит, несмотря на рост экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта с китайской CNPC. «Газпром» отмечает, что поставки «регулярно идут сверх суточных контрактных объемов», традиционно не уточняя цифр.
«Газпром» указывает, что снижение потребления газа в Евросоюзе (ЕС) является ключевым фактором общего сокращения спроса на газ. За десять месяцев 2022 г. мировой спрос, по данным компании, сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85%, или 36 млрд куб. м, – доля 27 стран ЕС. Еще 4 млрд куб. м сокращения пришлись на Великобританию. Общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%. При этом спрос на газ на внутреннем рынке России в январе - октябре также уменьшился, снижение составило 5,6% к октябрю 2021 г., сообщил «Газпром».
Темп снижения экспортных поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье ускоряется с каждым месяцем: если по итогам января – июня объем поставок упал на 31% до 68,9 млрд куб. м, за семь месяцев снижение составило уже 34,7%, за восемь – на 37,4%, за девять – на 40,4%.
Из статистики «Газпрома» следует, что экспорт сократился летом: в I квартале монополия поставила на экспорт 38,5 млрд куб. м, во II квартале поставки упали до 30,4 млрд куб. м, в третьем было прокачано лишь 21,2 млрд куб. м. В сентябре поставки в дальнее зарубежье уже достигли локального минимума в 4,7 млрд куб. м.
Сокращение поставок «Газпрома» напрямую связано с проблемами на экспортных трубопроводах в направлении Европы. С 11 мая был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину из-за отказа Киева согласовывать поставки через Донбасс. В конце августа полностью остановилась прокачка по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановилась с конца прошлого года.
Таким образом, экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (на 31 октября – 32,9 млрд куб. м в сутки) и транзитом через Украину (42,5 млрд куб. м в сутки). При этом летом страны ЕС договорились снизить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. За это время сокращение, по оценкам «Ведомостей», составит порядка 58,5 млрд куб. м.
Вслед за экспортом падает и добыча «Газпрома». За десять месяцев, по предварительным данным, компания добыла 344 млрд куб. м газа, что на 18,6% меньше, чем в 2021 г. Но в октябре на фоне начала отопительного сезона «Газпром» нарастил добычу относительно сентября на 21,8% до 30,7 млрд куб. м. Это также существенно выше среднемесячных уровней июля и августа.
В 2021 г. «Газпром» поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 185,1 млрд куб. м газа. Добыча компании в прошлом году выросла на 13,7% до 514,8 млрд куб. м.
Из-за роста цен на газ на глобальном рынке «Газпром» закончил первое полугодие 2022 г. с рекордными финансовыми показателями. Чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2,6 раза до 2,5 трлн руб. («Ведомости» писали об этом 30 августа). В августе «Газпром» заявлял, что спотовые цены на газ в Европе зимой 2022–2023 гг., по консервативным оценкам могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Текущие котировки на хабе TTF в Нидерландах, по данным биржи ICE, превышают $1250 за 1000 куб. м.
По мнению Смита, по итогам 2022 г. экспорт компании в дальнее зарубежье снизится до 100 млрд куб. м, то есть на 46%, из них 85 млрд куб. м придутся на Европу и Турцию, еще 15 млрд куб. м – на Китай. Добыча газа по итогам этого года может снизиться на 20,4% до 410 млрд куб. м, добавляет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Спрос на газ в России, скорее всего, снижался из-за погодных факторов, поясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом потребление электроэнергии в стране существенно не снижается, что говорит о стабильной загрузке промышленности, добавляет он.
Экспорт в 2023 г., скорее всего, продолжит падать, добавляет Гришунин, и начнет расти лишь в 2024 г. благодаря поставкам по «Силе Сибири». Он также напомнил, что «Газпром» сейчас работает над проектом «Сила Сибири – 2», который позволит увеличить экспорт трубопроводного газа в Китай на 50 млрд куб. м в год, а также договорился с Ираном о строительстве газопровода (об этом 9 октября сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, детали проекта не назывались).
По словам эксперта Института развития технологий ТЭКа Кирилла Родионова, «Газпром» мог бы легко нарастить экспорт газа в Европу до показателя IV квартала 2021 г. в 366 млн куб. м в сутки в случае появления спроса на его газ в ЕС, используя существующие газопроводы. Мощность ГТС Украины составляет 390 млн куб. м в сутки, газопровода Ямал – Европа – 90 млн куб. м в сутки, балканской ветки «Турецкого потока» – 43 млн куб. м в сутки, пояснил он.