WSJ: Йеллен допустила сохранение некоторых санкций после окончания спецоперации

Министр финансов США Джанет Йеллен допустила сохранение некоторых санкций против России после прекращения спецоперации России на Украине. Об этом она заявила в интервью газете The Wall Street Journal. «Я допускаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций была бы уместна. С учетом того, что произошло, мы, вероятно, сочли бы возможным, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала Йеллен.