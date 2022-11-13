WSJ: Йеллен допустила сохранение некоторых санкций после окончания спецоперации
Министр финансов США Джанет Йеллен допустила сохранение некоторых санкций против России после прекращения спецоперации России на Украине. Об этом она заявила в интервью газете The Wall Street Journal. «Я допускаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций была бы уместна. С учетом того, что произошло, мы, вероятно, сочли бы возможным, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала Йеллен.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, ввели санкции в отношении России. Под санкции попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Вопрос о мирном соглашении с Украиной официально не поднимался с марта, когда прошли последние встречи переговорщиков обеих стран. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. 19 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах.