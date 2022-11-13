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WSJ: Йеллен допустила сохранение некоторых санкций после окончания спецоперации

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен допустила сохранение некоторых санкций против России после прекращения спецоперации России на Украине. Об этом она заявила в интервью газете The Wall Street Journal. «Я допускаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций была бы уместна. С учетом того, что произошло, мы, вероятно, сочли бы возможным, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала Йеллен.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля страны Запада, в том числе США, ЕС, Канада и Великобритания, ввели санкции в отношении России. Под санкции попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.

Вопрос о мирном соглашении с Украиной официально не поднимался с марта, когда прошли последние встречи переговорщиков обеих стран. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. 19 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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