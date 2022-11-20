Силуанов указал на отсутствие юридической силы у резолюции ГА ООН о репарациях Украине

Принятие документа прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За конфискацию российских активов он пригрозил изъятием средств и имущества инвесторов из тех стран, которые поддерживают инициативу. Медведев уточнил, что таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.