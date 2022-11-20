Силуанов указал на отсутствие юридической силы у резолюции ГА ООН о репарациях Украине
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы и не будет иметь продолжения.
«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал министр 20 ноября в эфире телеканала «Россия-24» в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).
Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине 15 ноября. Авторы инициативы предложили создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил о «ничтожности» документа. По его словам, авторы резолюции хотят изъять российские активы для финансирования новых поставок вооружения Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что принятие проекта резолюции является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. Он добавил, что данное решение не имеет юридической силы.
Принятие документа прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За конфискацию российских активов он пригрозил изъятием средств и имущества инвесторов из тех стран, которые поддерживают инициативу. Медведев уточнил, что таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.