Газета
Экономика

Силуанов указал на отсутствие юридической силы у резолюции ГА ООН о репарациях Украине

Ведомости

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы и не будет иметь продолжения.

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал министр 20 ноября в эфире телеканала «Россия-24» в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: В Кремле назвали резолюцию о репарациях Украине попыткой украсть резервы России

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине 15 ноября. Авторы инициативы предложили создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил о «ничтожности» документа. По его словам, авторы резолюции хотят изъять российские активы для финансирования новых поставок вооружения Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что принятие проекта резолюции является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. Он добавил, что данное решение не имеет юридической силы.

Принятие документа прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За конфискацию российских активов он пригрозил изъятием средств и имущества инвесторов из тех стран, которые поддерживают инициативу. Медведев уточнил, что таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных