Евродепутат призвал ЕС подать жалобу в ВТО из-за акта США о снижении инфляции
Евросоюз и США не смогут прийти к компромиссу по вопросу вокруг субсидирования Вашингтоном американских компаний, ЕС необходимо подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге.
В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт о снижении инфляции (IRA) предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций. В ЕС и ранее заявляли, что закон ущемляет права производителей импортной продукции, и требовали изменить ряд его пунктов.
«Я исхожу из того, что на переговорах между ЕС и США не удастся согласовать и небольших изменений в реализации IRA. Базовая структура IRA сохранится. В этой связи я считаю необходимым, чтобы ЕС быстро в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — сказал евродепутат в интервью медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).
По словам Ланге, ЕС в то же время «должен усилить поддержку своей промышленности» и изучить, как можно снизить цены на энергоносители для предприятий. Он уточнил, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.
Эксперт по экономическим вопросам в Европарламенте Маркус Фербер сообщил, что IRA «грозит значительно ухудшить и без того сложную экономическую ситуацию в Европе». Он призвал Вашингтон «сделать шаг навстречу Европе» и задуматься об активизации своих инструментов по защите торговли, если этого не произойдет.
Ранее Еврокомиссия потребовала от США изменить некоторые пункты закона о сокращении инфляции, поскольку они противоречат правилам ВТО, заявил в ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — говорил Бретон.
По его словам, либо США изменят эти пункты, либо ЕК придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и рассмотреть конкретные ответные меры.
На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным.