Минфин США опубликовал постановление о вводе потолка цен на российскую нефть
Министерство финансов США опубликовало официальное постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
«Министр финансов после консультаций с госсекретарем постановляет, что с 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 5 декабря 2022 г. потолок цен на нефть из Российской Федерации должен быть установлен на уровне $60 за баррель», — отмечается в тексте.
5 декабря 2022 г. вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралия. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает потолок цен на российскую нефть. По его словам, это решение является «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков». Он также отметил, что российская сторона подготовит на это ответ.
Российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.
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