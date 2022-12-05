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Минфин США опубликовал постановление о вводе потолка цен на российскую нефть

Ведомости

Министерство финансов США опубликовало официальное постановление о начале действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

«Министр финансов после консультаций с госсекретарем постановляет, что с 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 5 декабря 2022 г. потолок цен на нефть из Российской Федерации должен быть установлен на уровне $60 за баррель», — отмечается в тексте.

5 декабря 2022 г. вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралия. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает потолок цен на российскую нефть. По его словам, это решение является «шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков». Он также отметил, что российская сторона подготовит на это ответ.

Российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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