Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой
Введение потолка цен на нефть — это нерыночная мера, которая будет иметь последствия для мирового рынка, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Сейчас правительство формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен. В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка», — отметил Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, нерыночные меры перекашивают рынок — и это скажется или на ценах на сырье, или на объемах его предложения. При этом министр отметил, что говорить о влиянии этой меры на бюджет страны пока рано.
На прошлой неделе страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В Кремле отметили, что российские власти рассматривают разные варианты ответных мер. Решение будет озвучено, когда оно будет принято, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к кабмину, сообщили об обсуждении трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть.
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