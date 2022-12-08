Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2022 года составит 2%

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.