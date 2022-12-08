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Экономика

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2022 года составит 2%

Ведомости

Дефицит российского бюджета по итогам 2022 г. ожидается на уровне 2%, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.

По итогам следующего года ожидается аналогичный по уровню дефицит, напомнил министр.

В ноябре российский бюджет недополучил более 90 млрд руб. нефтегазовых доходов, сообщал ранее Минфин. Согласно прогнозу Минфина, в декабре 2022 г. нефтегазовые дополнительные доходы, «связанные с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем», составят 176,1 млрд руб.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн руб. и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн руб. и 29,2 трлн руб.

Так, все три года бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). Покрывать дефицит планируется путем госзаимствований, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных