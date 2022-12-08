Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2022 года составит 2%
Дефицит российского бюджета по итогам 2022 г. ожидается на уровне 2%, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам.
«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.
По итогам следующего года ожидается аналогичный по уровню дефицит, напомнил министр.
В ноябре российский бюджет недополучил более 90 млрд руб. нефтегазовых доходов, сообщал ранее Минфин. Согласно прогнозу Минфина, в декабре 2022 г. нефтегазовые дополнительные доходы, «связанные с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем», составят 176,1 млрд руб.
5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн руб. и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн руб. и 29,2 трлн руб.
Так, все три года бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%). Покрывать дефицит планируется путем госзаимствований, следует из документа.
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