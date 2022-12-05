В ноябре бюджет недополучил более 90 млрд рублей нефтегазовых доходов
По итогам ноября текущего года российский бюджет недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий, сообщает пресс-служба Минфина.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило -90,2 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 85,9 млрд руб. Согласно прогнозу Минфина, в декабре 2022 г. нефтегазовые дополнительные доходы, «связанные с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем», составят 176,1 млрд руб.
В пресс-службе ведомства напомнили, что «в связи с временной приостановкой на 2022 г. отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет».
Ранее Минфин прогнозировал, что в ноябре 2022 г. нефтегазовые допдоходы составят 282,8 млрд руб. В октябре этого года российский бюджет недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов.
5 декабря вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралии. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.
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