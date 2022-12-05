В ноябре бюджет недополучил более 90 млрд рублей нефтегазовых доходов

5 декабря вступил в силу запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралии. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.