Правительство ввело пошлины на ввоз ряда предметов из недружественных стран

В список, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники, приборы ночного видения и различное оборудование. Помимо вертолетов названных моделей в перечень запрещенных к вывозу товаров вошли документация для их техобслуживания и ремонта и ряд комплектующих и запчастей.