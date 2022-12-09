Правительство ввело пошлины на ввоз ряда предметов из недружественных стран
Правительство ввело пошлины на ввоз товаров личной гигиены, а также оружия из недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сборы установлена на уровне 35%.
«Утвердить по 31 декабря 2023 г. включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.
В список попали, в частности, следующие категории товаров: моющие средства и чистящие средства, шампуни, дезодоранты, а также отдельные категории оружия.
Правительство ранее утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в некоторые страны, в том числе недружественные, до конца 2023 г.
В список, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники, приборы ночного видения и различное оборудование. Помимо вертолетов названных моделей в перечень запрещенных к вывозу товаров вошли документация для их техобслуживания и ремонта и ряд комплектующих и запчастей.
К недружественным странам и территориям относятся США, Украина, страны ЕС, Великобритания, а также Австралия, Албания, Канада, Южная Корея и др.