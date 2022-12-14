Эрдоган призвал начать работу по поставкам газа из Туркмении в Европу
Необходимо приступить к реализации инициативы по организации поставок газа из Туркмении на западные рынки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Нам необходимо начать работу по транспортировке туркменского природного газа на западные рынки», – сказал он.
Об этом он заявил на саммите глав государств Турция – Азербайджан – Туркменистан в Туркменистане.
О том, что Эрдоган намерен вернуться к идее поставок туркменского газа через Турцию в Европу, на прошлой неделе выяснил Bloomberg. По словам турецких чиновников, речь идет о транспортировке газа танкерами из Туркмении в Азербайджан, где он затем будет закачиваться в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.
Обсуждения поставок газа из Туркмении в обход России велись и раньше, однако их активизация сейчас прямо связана с проведением российской спецоперации на Украине, утверждает агентство. Реализация подобной инициативы может занять годы.
Сейчас экспортные поставки Азербайджана в Турцию осуществляются через Грузию по Трансанатолийскому газопроводу (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, причем, как уточняет Bloomberg, уже принято решение удвоить ее до 32 млрд куб. м в год. В ЕС поставки Баку проводит по запущенному в начале 2021 г. Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м.
При этом в октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания в Турции хаба для поставок российского газа. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. Позднее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны.
Европа форсировала процесс диверсификации поставщиков газа после начала специальной военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, предусматривающий полный отказ от потребления российского топлива до 2030 г., получивший название REPowerEU. Согласно ему, страны ЕС должны в три раза сократить закупку российского газа до конца текущего года.