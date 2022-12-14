Эрдоган призвал начать работу по поставкам газа из Туркмении в Европу

При этом в октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания в Турции хаба для поставок российского газа. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. Позднее Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны.