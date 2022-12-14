Лавров сообщил о скором отказе от расчета торговой статистики ЕАЭС в долларах

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 г. ЕАЭС работал эффективно и продолжал «последовательно развиваться в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры», а в текущем году были предприняты «своевременные и эффективные шаги, которые позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию». Российский президент отметил, что спад ВВП в ЕАЭС по итогам 2022 г. составит 2,9%. «В следующем мы ожидаем 0,9% и будем дальше двигаться в позитивном тренде», — сказал Путин.