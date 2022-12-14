Лавров сообщил о скором отказе от расчета торговой статистики ЕАЭС в долларах
Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия) пора переходить на расчет торговой статистики в отличных от доллара валютах, скоро это произойдет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Во время международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», организованной партией «Единая Россия», Лавров рассказал, что совокупный валовый доход ЕАЭС составляет свыше $2 трлн.
«Хотя нужно уже переходить на статистику в других валютах, но пока по инерции мы считаем в долларах, но вскоре, я убежден, это пройдет», – заметил он.
Сейчас действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром, обратил внимание Лавров, также ведутся переговоры по аналогичным соглашениям с Ираном и Египтом и запланированы – с Индией, Индонезией и ОАЭ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 г. ЕАЭС работал эффективно и продолжал «последовательно развиваться в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры», а в текущем году были предприняты «своевременные и эффективные шаги, которые позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию». Российский президент отметил, что спад ВВП в ЕАЭС по итогам 2022 г. составит 2,9%. «В следующем мы ожидаем 0,9% и будем дальше двигаться в позитивном тренде», — сказал Путин.
В октябре министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Россия реализует со странами ЕАЭС в двустороннем порядке более 200 крупных проектов на $40 млрд, при этом страны сформировали перечень из 160 инициатив в промышленности общим объемом инвестиций в $270 млрд, а также 70 – в сегменте АПК с вложениями $6,5 млрд.