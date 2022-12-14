Газета
Экономика

Лавров сообщил о скором отказе от расчета торговой статистики ЕАЭС в долларах

Ведомости

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия) пора переходить на расчет торговой статистики в отличных от доллара валютах, скоро это произойдет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Во время международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», организованной партией «Единая Россия», Лавров рассказал, что совокупный  валовый доход ЕАЭС составляет свыше $2 трлн.

«Хотя нужно уже переходить на статистику в других валютах, но пока по инерции мы считаем в долларах, но вскоре, я убежден, это пройдет», – заметил он.

Сейчас действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром, обратил внимание Лавров, также ведутся переговоры по аналогичным соглашениям с Ираном и Египтом и запланированы – с Индией, Индонезией и ОАЭ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 г. ЕАЭС работал эффективно и продолжал «последовательно развиваться в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры», а в текущем году были предприняты «своевременные и эффективные шаги, которые позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию».  Российский президент отметил, что спад ВВП в ЕАЭС по итогам 2022 г. составит 2,9%. «В следующем мы ожидаем 0,9% и будем дальше двигаться в позитивном тренде», — сказал Путин.

В октябре министр экономического развития Максим Решетников говорил, что Россия реализует со странами ЕАЭС в двустороннем порядке более 200 крупных проектов на $40 млрд, при этом страны сформировали перечень из 160 инициатив в промышленности общим объемом инвестиций в $270 млрд, а также 70 – в сегменте АПК с вложениями $6,5 млрд.

Ранее по теме: Путин подвел итоги 2022 года для ЕАЭС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных