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Экономика

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 б. п.

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Сегодня совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 б. п. и, исходя из существенного пересмотра в сторону повышения прогноза инфляции, ожидает их дальнейшего повышения», – говорится в сообщении.

В результате базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2,5%, ставка по депозитам – до 2%, по маржинальным кредитам – до 2,75%.

В ЕЦБ вновь подчеркнули, что продолжат повышать ставки для возврата инфляции к цели в 2% за счет сдерживания спроса.

Это четвертое повышение подряд, ранее в октябре и ноябре регулятор повышал ставки сразу на 75 б. п.

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре, по предварительной оценке, замедлилась до 10% после рекордных 10,7% в октябре, сообщил 30 ноября Евростат. Это стало первым снижением темпов роста цен с июня 2021 г. В Германии, крупнейшей европейской экономике, годовая инфляция замедлилась до 11,3 с 11,6% в прошлом месяце. Самые высокие показатели инфляции остаются в Литве, Латвии и Эстонии – выше 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных