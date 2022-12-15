ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 б. п.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Сегодня совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 б. п. и, исходя из существенного пересмотра в сторону повышения прогноза инфляции, ожидает их дальнейшего повышения», – говорится в сообщении.
В результате базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2,5%, ставка по депозитам – до 2%, по маржинальным кредитам – до 2,75%.
В ЕЦБ вновь подчеркнули, что продолжат повышать ставки для возврата инфляции к цели в 2% за счет сдерживания спроса.
Это четвертое повышение подряд, ранее в октябре и ноябре регулятор повышал ставки сразу на 75 б. п.
Годовая инфляция в еврозоне в ноябре, по предварительной оценке, замедлилась до 10% после рекордных 10,7% в октябре, сообщил 30 ноября Евростат. Это стало первым снижением темпов роста цен с июня 2021 г. В Германии, крупнейшей европейской экономике, годовая инфляция замедлилась до 11,3 с 11,6% в прошлом месяце. Самые высокие показатели инфляции остаются в Литве, Латвии и Эстонии – выше 21%.