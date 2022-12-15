ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 б. п.

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре, по предварительной оценке, замедлилась до 10% после рекордных 10,7% в октябре, сообщил 30 ноября Евростат. Это стало первым снижением темпов роста цен с июня 2021 г. В Германии, крупнейшей европейской экономике, годовая инфляция замедлилась до 11,3 с 11,6% в прошлом месяце. Самые высокие показатели инфляции остаются в Литве, Латвии и Эстонии – выше 21%.