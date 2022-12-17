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Экономика

Правительство направит на поддержку рынка труда 12,8 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ продлило до конца 2023 г. меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях западных санкций, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Меры поддержки, как отмечается, позволят временно трудоустроить более 176 000 человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12,8 млрд руб. Как пояснили в правительстве, речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Кроме того, работодателям оказывают поддержку в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, которые рискуют остаться без работы.

«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест», — говорится в сообщении.

В марте Мишустин распорядился направить на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций более 39 млрд руб. Сообщалось, что более 25,5 млрд руб. из выделенных средств пойдет на создание в регионах России временных рабочих мест для граждан, которые могут остаться без работы. Еще почти 6 млрд руб. были предназначены на выделение грантов некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. 

В середине ноября премьер-министр на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым заявил, что России в период «санкционного давления недружественных стран» удалось избежать массовой безработицы, занятость, по его словам, напротив, демонстрирует рекордные показатели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных