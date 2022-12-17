Правительство направит на поддержку рынка труда 12,8 млрд рублей

Меры поддержки, как отмечается, позволят временно трудоустроить более 176 000 человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12,8 млрд руб. Как пояснили в правительстве, речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Кроме того, работодателям оказывают поддержку в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, которые рискуют остаться без работы.