Правительство выделило более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда
На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций из резервного фонда правительства будет направлено более 39 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Более 25,5 млрд руб. из выделенных средств пойдет на создание в регионах России временных рабочих мест для граждан, которые рискуют остаться без работы. Для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, власти организуют оплачиваемые общественные работы. Получить такую помощь смогут 400 000 человек, сообщили в правительстве.
На реализацию региональных программ потратят более 7 млрд руб. Мера позволит 125 000 сотрудникам промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.
Еще почти 6 млрд руб. предназначены на выделение грантов некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. С их помощью новые навыки получат не менее 100 000 россиян, еще у 75 000 человек появится возможность открыть свое дело, рассказали в правительстве.
«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.
16 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях работников в России. По его словам, многие зарубежные компании сообщают о готовности вернуться в Россию «когда спадет давление».
С момента начала военной спецоперации на Украине база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, на специалистов по HR и административный персонал.