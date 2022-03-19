Правительство выделило более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда

С момента начала военной спецоперации на Украине база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, на специалистов по HR и административный персонал.