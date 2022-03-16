Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что на сегодняшний день нет информации о массовых сокращениях работников в России.
«Сегодня нет информации, что производятся массовые сокращения. Нет жалоб на нарушение трудовых прав», — сказал Решетников, слова которого передает пресс-служба «Единой России».
По его словам, многие зарубежные компании сообщают о готовности вернуться в Россию «когда спадет давление».
«Многие компании с иностранным участием говорят, что готовы вернуться, когда спадет давление, ценят российский рынок и понимают его перспективы. Те, кто занят производством, столкнулись с теми же проблемами, что и весь бизнес, и участвуют в выработке мер по перенастройке экономики», — заявил Решетников.
4 марта «Ведомости» сообщали, что власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок «Поддержка рынка труда» проекта плана первоочередных действий вошли пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.
Меры предусматривают в том числе увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в случае роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется.