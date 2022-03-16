Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях в России

«Многие компании с иностранным участием говорят, что готовы вернуться, когда спадет давление, ценят российский рынок и понимают его перспективы. Те, кто занят производством, столкнулись с теми же проблемами, что и весь бизнес, и участвуют в выработке мер по перенастройке экономики», — заявил Решетников.