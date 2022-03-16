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Экономика

Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях в России

Ведомости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что на сегодняшний день нет информации о массовых сокращениях работников в России.

«Сегодня нет информации, что производятся массовые сокращения. Нет жалоб на нарушение трудовых прав», — сказал Решетников, слова которого передает пресс-служба «Единой России».

По его словам, многие зарубежные компании сообщают о готовности вернуться в Россию «когда спадет давление».

«Многие компании с иностранным участием говорят, что готовы вернуться, когда спадет давление, ценят российский рынок и понимают его перспективы. Те, кто занят производством, столкнулись с теми же проблемами, что и весь бизнес, и участвуют в выработке мер по перенастройке экономики», — заявил Решетников.

4 марта «Ведомости» сообщали, что власти подготовили первые меры для стабилизации занятости в условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. В блок «Поддержка рынка труда» проекта плана первоочередных действий вошли пять инструментов общей стоимостью 160 млрд руб.

Меры предусматривают в том числе увеличение расходов на выплаты пособий по безработице в случае роста численности безработных граждан. В бюджет планируется заложить 94 млрд руб. на расширение помощи. При этом размер пособия менять пока не планируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных