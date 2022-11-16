Депутаты объяснили рекордную занятость господдержкой и оттоком мигрантов

Депутаты объяснили рекордную занятость господдержкой и оттоком мигрантовНа одного официального безработного сейчас приходится четыре вакансии
Рекордные показатели занятости на рынке труда в России объясняются не только мерами господдержки, но и оттоком мигрантов, которые освободили рабочие места, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
О том, что России в период «санкционного давления недружественных стран» удалось избежать массовой безработицы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым 16 ноября. Он отметил, что занятость, напротив, демонстрирует рекордные показатели.
Иванков в свою очередь сказал, что ведомство сейчас фиксирует не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале «Работа России». «Сейчас у нас порядка 2,3–2,4 млн вакансий, это примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного», – заключил он.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2022 г. составил 3,9% после 3,8% в августе. Общая численность безработных в сентябре составила 2 887 000 человек, что на 32 000 выше показателя августа.
«Сейчас официальная безработица упала до предпандемийных значений. Причиной этому стали государственные меры поддержки занятости, а также отток мигрантов и последующее за этим освобождение рабочих мест», – объясняет Нилов. Но помимо официальной безработицы есть и неофициальная, напоминает он, и она, конечно, выше. «Посчитать сложно, но эти два показатели могут отличаться в разы», – подчеркнул депутат.
В момент начала специальной военной операции «все ожидали возникновения проблем» на рынке труда уже летом, напоминает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»). Правительство предприняло «целый ряд шагов» по сдерживанию безработицы: была оказана поддержка предпринимателям, разрешен параллельный импорт, перечисляет он.
Министерство труда получило дополнительные полномочия – по организации общественных работ, переобучению работников, что, например, обеспечило «переток» кадров из автомобильной промышленности в оборонную, уверен депутат. «Эти меры в совокупности привели к тому, что сейчас безработица ниже, чем до начала спецоперации», – сказал он.
На показатели безработицы влияет в том числе и поведение соискателей, говорит руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы hh.ru Александр Джабаров. «Сейчас повторяется ситуация, которая была во время первой волны ковида: люди не искали активно работу, держались за свои места, не хотели ничего менять. Это естественная реакция на сложную политическую и экономическую ситуацию в стране», – объяснил он «Ведомостям».
Пособие не меняется
В ноябре правительство РФ постановило, что максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три месяца после назначения такой выплаты. В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.
Джабаров отмечает наметившийся дисбаланс количества соискателей в разных сегментах рынка: «Возвращается ситуация дефицита кадров, особенно это проявляется в сегменте «синих воротничков» – это рабочий, производственный, строительный персонал. Здесь мы наблюдаем ситуацию: один или два кандидата на вакансию».
Противоположная тенденция, по данным hh.ru, проявляется в сегменте «белых воротничков», особенно среди юристов, экономистов, бухгалтеров: среди них сейчас более высокий уровень конкуренции, чем было до 2022 г. «Это связано с небольшим сокращением количества вакансий. При этом самих работников из этой сферы стало чуть больше, чем в 2021 г.», – отмечает Джабаров.
По данным ВЦИОМа, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.