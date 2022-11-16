Депутаты объяснили рекордную занятость господдержкой и оттоком мигрантов

По данным ВЦИОМа, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.