Правительство решило не менять размер пособия по безработице в 2023 году
Максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой выплаты. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить на 2023 г. для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. – в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», – говорится в документе.
В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.
Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составлял 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными.
Согласно прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.
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