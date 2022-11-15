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Экономика

Правительство решило не менять размер пособия по безработице в 2023 году

Ведомости

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой ‎выплаты. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2023 г. для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 руб., максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 руб. – в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», – говорится в документе.

В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составлял 12 130 руб., минимальный – 1500 руб. Россияне получают пособие с первого дня признания их безработными. 

Согласно прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных