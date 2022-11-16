Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда
Ззанятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.
«В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба. Велась подготовка и переподготовка специалистов. Но самое главное, нам удалось избежать массовой безработицы», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По его словам, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели. Иванков, в свою очередь, отметил, что ведомство сейчас фиксирует не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале «Работа России».
«Сейчас у нас порядка 2,3–2,4 млн вакансий, это примерно 4 вакансии на одного зарегистрированного безработного», — заключил он.
По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре он составил 3,9% после 3,8% в августе.
Правительство ранее постановило, что максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой выплаты. В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.
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