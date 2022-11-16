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Экономика

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Ведомости

Ззанятость на рынке труда в России демонстрирует рекордные показатели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.

«В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба. Велась подготовка и переподготовка специалистов. Но самое главное, нам удалось избежать массовой безработицы», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

По его словам, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели. Иванков, в свою очередь, отметил, что ведомство сейчас фиксирует не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале «Работа России».

«Сейчас у нас порядка 2,3–2,4 млн вакансий, это примерно 4 вакансии на одного зарегистрированного безработного», — заключил он.

По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре он составил 3,9% после 3,8% в августе. 

Правительство ранее постановило, что максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой ‎выплаты. В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных