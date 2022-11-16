Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Правительство ранее постановило, что максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 г. не изменится и составит 12 792 руб. в первые три три месяца после назначения такой ‎выплаты. В следующие три месяца выплачивается 60% зарплаты, но не более 5000 руб.