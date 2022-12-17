Газета
Экономика

Главы трех регионов предложили Путину ограничить участие иностранцев в экспорте зерна

Ведомости

Губернаторы Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области предложили президенту РФ Владимиру Путину законодательно ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которое вывозится по «теневым звеньям цепи», сообщается в документальном фильме «Зерно» на телеканале «Россия 1». Содержание письма, которое главы «зерновых» регионов направили главе государства, приводит РБК.

В документе главы трех субъектов предложили ограничить на уровне 20% максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях АПК, прежде всего занимающихся экспортом зерна. Кроме того, губернаторы просят обязать владельцев агропромышленных предприятий перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

По словам источника РБК, из письма также следует, что зарубежные трейдеры выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в РФ и еще около 40% при отгрузке в портах. «Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета», — заявил собеседник издания.

Ранее по теме: Минпромторг предупредил о риске сокращения экспорта удобрений на 10%

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров описал сложившуюся на зерновом рынке ситуацию как «выкачивание из нашего сельского хозяйства денег». 

«70% нашего урожая торгуется иностранными компаниями, а мы, Ставропольский край, — 15% от всего российского экспорта зерна. Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9% российского экспорта — это уже мировые компании», — сказал Владимиров. 

В результате, по его словам, прибыль остается у иностранных компаний, поскольку после закупки зерна в России они торгуют им на бирже. 

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Путину с предложением ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории страны. Как писал Reuters со ссылкой на письмо Костина, тот предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям, принадлежащим лицам, связанным с недружественными странами. Предложение главы ВТБ также включает в себя запрет владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.

«Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы», — говорится в письме Костина. Предлагаемый запрет, по его мнению, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных