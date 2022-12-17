Главы трех регионов предложили Путину ограничить участие иностранцев в экспорте зерна
Губернаторы Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области предложили президенту РФ Владимиру Путину законодательно ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которое вывозится по «теневым звеньям цепи», сообщается в документальном фильме «Зерно» на телеканале «Россия 1». Содержание письма, которое главы «зерновых» регионов направили главе государства, приводит РБК.
В документе главы трех субъектов предложили ограничить на уровне 20% максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях АПК, прежде всего занимающихся экспортом зерна. Кроме того, губернаторы просят обязать владельцев агропромышленных предприятий перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.
По словам источника РБК, из письма также следует, что зарубежные трейдеры выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в РФ и еще около 40% при отгрузке в портах. «Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета», — заявил собеседник издания.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров описал сложившуюся на зерновом рынке ситуацию как «выкачивание из нашего сельского хозяйства денег».
«70% нашего урожая торгуется иностранными компаниями, а мы, Ставропольский край, — 15% от всего российского экспорта зерна. Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9% российского экспорта — это уже мировые компании», — сказал Владимиров.
В результате, по его словам, прибыль остается у иностранных компаний, поскольку после закупки зерна в России они торгуют им на бирже.
В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Путину с предложением ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории страны. Как писал Reuters со ссылкой на письмо Костина, тот предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям, принадлежащим лицам, связанным с недружественными странами. Предложение главы ВТБ также включает в себя запрет владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.
«Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы», — говорится в письме Костина. Предлагаемый запрет, по его мнению, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».