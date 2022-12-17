Главы трех регионов предложили Путину ограничить участие иностранцев в экспорте зерна

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Путину с предложением ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами, на территории страны. Как писал Reuters со ссылкой на письмо Костина, тот предложил запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям, принадлежащим лицам, связанным с недружественными странами. Предложение главы ВТБ также включает в себя запрет владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.