Минпромторг предупредил о риске сокращения экспорта удобрений на 10%

Ранее председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям и владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за санкций в европейских портах у экспортеров заморозились около 400 000 тонн удобрений, в том числе 262 000 — у «Уралхима». Вместе с тем на внутренний рынок было поставлено около 12 млн тонн удобрений из 42 млн тонн, произведенных в этом году. По словам Мазепина, внутренний рынок растет ежегодно на 7-8%.