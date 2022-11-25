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Бизнес

Минпромторг предупредил о риске сокращения экспорта удобрений на 10%

Ведомости

Объем экспорта российских удобрений по итогам года может сократиться на 10%, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в комментарии ТАСС.

«По экспорту, я думаю, процентов на 10 сократятся объемы в этом году по сравнению с прошлым периодом. С одной стороны, это вызвано объективными обстоятельствами, с другой — в силу хорошей мировой конъюнктуры по ценам в денежном выражении мы выйдем примерно на уровень прошлого года», – сказал он.

Потребности внутреннего рынка, который ежегодно растет на на 7-10%, при этом будут полностью удовлетворены, добавил он.

Ранее председатель комиссии РСПП по минеральным удобрениям и владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за санкций в европейских портах у экспортеров заморозились около 400 000 тонн удобрений, в том числе 262 000 — у «Уралхима». Вместе с тем на внутренний рынок было поставлено около 12 млн тонн удобрений из 42 млн тонн, произведенных в этом году. По словам Мазепина, внутренний рынок растет ежегодно на 7-8%.

Предприниматель также обратил внимание на то, что у России налажены контакты с 26 африканскими государствами, в которых обеспечивается продовольственная безопасность. Он предложил наладить бесплатные поставки удобрений в эти страны под эгидой ООН. Путин поддержал это предложение, заявив также, что Россия готова наращивать экспорт удобрений на мировые рынки.

17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных