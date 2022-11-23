Путин сообщил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Россия готова наращивать экспорт удобрений на мировые рынки, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по минеральным удобрениям и владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, передает пресс-служба Кремля.
«И я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, как я понимаю. Готовность у нас есть к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения», — сказал он.
В свою очередь Мазепин отметил, что из-за санкций в европейских портах у экспортеров заморозились около 400 000 тонн удобрений, в том числе 262 000 — у «Уралхима». Вместе с тем на внутренний рынок было поставлено около 12 млн тонн удобрений из 42 млн тонн, произведенных в этом году. По словам Мазепина, внутренний рынок растет ежегодно на 7-8%.
Предприниматель также обратил внимание на то, что у России налажены контакты с 26 африканскими государствами, в которых обеспечивается продовольственная безопасность. Он предложил наладить бесплатные поставки удобрений в эти страны под эгидой ООН. Путин это предложение поддержал. «Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки», — сказал он.
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
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