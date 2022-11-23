Путин сообщил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки

Предприниматель также обратил внимание на то, что у России налажены контакты с 26 африканскими государствами, в которых обеспечивается продовольственная безопасность. Он предложил наладить бесплатные поставки удобрений в эти страны под эгидой ООН. Путин это предложение поддержал. «Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки», — сказал он.