Путин заявил, что Россия обсудит с ООН поставки аммиака через Украину

17 ноября Reuters со ссылкой на источник сообщил, что экспорт аммиака из России по трубопроводу Тольятти — Одесса еще не согласован в рамках возобновления зерновой сделки. По словам собеседника агентства, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает неуместной идею Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.