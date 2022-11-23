Путин заявил, что Россия обсудит с ООН поставки аммиака через Украину
Россия обсудит с ООН вопрос о возобновлении поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса, заявил президент Владимир Путин на встрече с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, передает пресс-служба Кремля.
Во время встречи с российским президентом Мазепин напомнил, что в июле была заключена зерновая сделка, в рамках которой обсуждался вопрос возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. «Но прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что когда будет продолжение зерновой сделки, которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решен. Но хочу Вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать», — заявил Мазепин.
«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — сказал Путин.
Мазепин также сообщил, что с начала 2021 г. идет активное строительство альтернативного маршрута и порта в Тамани, объем инвестиций в которое составит 50 млрд руб. В настоящее время там работают 500 строителей. По словам предпринимателя, к концу 2023 г. может быть запущен порт в Тамани.
17 ноября Reuters со ссылкой на источник сообщил, что экспорт аммиака из России по трубопроводу Тольятти — Одесса еще не согласован в рамках возобновления зерновой сделки. По словам собеседника агентства, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль считает неуместной идею Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС сообщил, что глобальные рынки нуждаются в поставках российских удобрений и аммиака, которые позволят гарантировать хороший урожай в следующем году. В связи с этим соглашения об их экспорте обязательно должны выполняться.
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