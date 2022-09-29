Глава ВТБ предложил ограничить сделки западных трейдеров зерна в России
По информации агентства, Костин предлагает запретить закупки зерна и семян масличных культур компаниям, принадлежащим лицам, связанным с недружественными странами. Предложение главы ВТБ также включает в себя запрет владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.
«Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет недополучают значительные доходы», — говорится в письме Костина. Предлагаемый запрет, по его мнению, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».
Президент Путин ранее заявил, что урожай зерна в России в этом году может превысить 140 млн т. Достичь этих показателей удалось благодаря развитию сельскохозяйственной техники и технологий, сказал президент, поблагодарив за результат аграриев.
По опубликованным в феврале данным Росстата, в 2021 г. урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. Минсельхоз рассчитывал выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз США (USDA) прогнозировал в прошлом году урожай зерновых в размере 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.
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