Алиев анонсировал поставки электроэнергии из Азербайджана в Сербию

На прошлой неделе Bloomberg выяснил, что Сербия изучает возможность расширения газовых связей с соседними странами, чтобы снизить зависимость от поставок из России и создать региональный транзитный хаб. Сейчас республика строит интерконнектор с Болгарией стоимостью почти $100 млн, который обеспечит импорт из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море. По словам министра энергетики Дубравки Джедович, Сербия также планирует подключиться к Северной Македонии и Молдавии.