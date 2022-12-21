Алиев анонсировал поставки электроэнергии из Азербайджана в Сербию
Азербайджан со следующего года намерен предпринять практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев по итогам встречи со своим сербским коллегой Александром Вучичем.
«Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, включая соседние с Сербией страны. Уверен, что начиная со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию», – приводит его слова агентство «Азертадж».
Алиев пояснил, что в минувшие выходные было подписано соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. Кабель будет проложен по дну Черного моря и подтвердит статус надежного поставщика для Азербайджана. По его словам, сотрудничество возможно между двумя странами также и в сфере поставок газа.
Как отмечало ранее агентство Reuters, соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря было подписано лидерами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. По нему будет поставляться энергия, вырабатываемая запланированными Азербайджаном ветряными электростанциями в Каспийском море. Протяженность кабеля составит 1100 км, а мощность – 1000 МВт. Еврокомиссия выделила на поддержку этого проекта 2,3 млрд евро.
На прошлой неделе Bloomberg выяснил, что Сербия изучает возможность расширения газовых связей с соседними странами, чтобы снизить зависимость от поставок из России и создать региональный транзитный хаб. Сейчас республика строит интерконнектор с Болгарией стоимостью почти $100 млн, который обеспечит импорт из Центральной Азии и терминалов СПГ на Средиземном море. По словам министра энергетики Дубравки Джедович, Сербия также планирует подключиться к Северной Македонии и Молдавии.