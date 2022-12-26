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Экономика

Россия на 25% увеличила экспорт продовольствия в дружественные страны

Ведомости

Россия в 2022 г. на 25% нарастила поставки продовольствия в дружественные страны, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Наши партнеры в ЕС сами добровольно в результате введенных санкций отказались от даже продовольствия, которое изначально не предусматривалось как санкционная продукция», — отметила она (цитата по ТАСС). В сложившихся условиях удалось нарастить на 25% поставки продовольствия в дружественные страны.

По словам Абрамченко, из-за введенных ограничений на страхование, логистику, взаимные расчеты российские банки, в том числе Россельхозбанк, оказались отключены от межбанковской системы взаимных расчетов, поэтому поставка минеральных удобрения или продовольствия в ЕС стала практически невозможна.

Президент Владимир Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».

5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных