Россия на 25% увеличила экспорт продовольствия в дружественные страны
Россия в 2022 г. на 25% нарастила поставки продовольствия в дружественные страны, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Наши партнеры в ЕС сами добровольно в результате введенных санкций отказались от даже продовольствия, которое изначально не предусматривалось как санкционная продукция», — отметила она (цитата по ТАСС). В сложившихся условиях удалось нарастить на 25% поставки продовольствия в дружественные страны.
По словам Абрамченко, из-за введенных ограничений на страхование, логистику, взаимные расчеты российские банки, в том числе Россельхозбанк, оказались отключены от межбанковской системы взаимных расчетов, поэтому поставка минеральных удобрения или продовольствия в ЕС стала практически невозможна.
Президент Владимир Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».
5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.