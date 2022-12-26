ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. При этом, по словам Заботкина, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».
Он также отметил, что наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен — как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», — добавил Заботкин.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 декабря, составляет 68,6 руб., официальный курс евро — 73,04 руб.
5 декабря вступил в силу согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. По его словам, Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть.
После этого министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть по контрактам, устанавливающим ценовые ограничения, и будет искать новые рынки сбыта вдали от Запада. Он допустил, что России, возможно, придется сократить объемы производства.