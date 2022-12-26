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Экономика

ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

Ведомости

Ослабление рубля в декабре связано со снижением цен на нефть, пояснил в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. При этом, по словам Заботкина, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».

Он также отметил, что наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен — как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», — добавил Заботкин.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 декабря, составляет 68,6 руб., официальный курс евро — 73,04 руб.

5 декабря вступил в силу согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. По его словам, Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть.

После этого министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть по контрактам, устанавливающим ценовые ограничения, и будет искать новые рынки сбыта вдали от Запада. Он допустил, что России, возможно, придется сократить объемы производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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