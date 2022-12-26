ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

Он также отметил, что наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен — как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», — добавил Заботкин.