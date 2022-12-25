Силуанов: Россия будет искать новые рынки сбыта нефти даже при росте издержек

19 декабря ЕС также согласовал и лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. В Кремле сообщили, что указ президента не является ответом России на введение ЕС потолков цен на нефть и газ.