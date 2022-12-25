Силуанов: Россия будет искать новые рынки сбыта нефти даже при росте издержек
Россия не будет поставлять нефть по контрактам, устанавливающим ценовые ограничения, и будет искать новые рынки сбыта вдали от Запада, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Al-Sharq.
Москва будет искать новые рынки сбыта нефти вдали от западных стран, затраты на альтернативные логистические пути могут возрасти, но такие поставки не будут подпадать под установленный Евросоюзом потолок цен, заявил Силуанов. Он допустил, что России, возможно, придется сократить объемы производства.
«Сейчас мы видим, что наши компании перенаправляют свои линии поставок с запада на восток и в другие страны. Мы ищем новых потребителей нефти, так как спрос будет увеличиваться», — сказал министр, добавив, что потолок цен на российскую нефть «непременно приведет к рыночным перекосам».
Чиновник также заявил, что западные санкции затронули Европу не меньше, чем Россию, а США увеличивают поставки нефти и газа в ЕС. В результате «Америка выигрывает, а Европа проигрывает», передает издание его слова.
Силуанов напомнил о заморозке российских средств за рубежом и отметил, что РФ переходит к торговым расчетам в национальных валютах, что «создает некоторую безопасность и стабильность». Важными для страны экономиками, которые могут заменить европейские рынки, он назвал китайскую и индийскую. Министр также указал на отсутствие перспектив по возвращению конфискованных Западом активов, однако выразил надежду, что стороны начнут по этому вопросу переговоры.
5 декабря вступил в силу согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. По его словам, Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть.
19 декабря ЕС также согласовал и лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. В Кремле сообщили, что указ президента не является ответом России на введение ЕС потолков цен на нефть и газ.