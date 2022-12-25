Газета
Экономика

Силуанов: Россия будет искать новые рынки сбыта нефти даже при росте издержек

Ведомости

Россия не будет поставлять нефть по контрактам, устанавливающим ценовые ограничения, и будет искать новые рынки сбыта вдали от Запада, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Al-Sharq.

Москва будет искать новые рынки сбыта нефти вдали от западных стран, затраты на альтернативные логистические пути могут возрасти, но такие поставки не будут подпадать под установленный Евросоюзом потолок цен, заявил Силуанов. Он допустил, что России, возможно, придется сократить объемы производства. 

«Сейчас мы видим, что наши компании перенаправляют свои линии поставок с запада на восток и в другие страны. Мы ищем новых потребителей нефти, так как спрос будет увеличиваться», — сказал министр, добавив, что потолок цен на российскую нефть «непременно приведет к рыночным перекосам». 

Чиновник также заявил, что западные санкции затронули Европу не меньше, чем Россию, а США увеличивают поставки нефти и газа в ЕС. В результате «Америка выигрывает, а Европа проигрывает», передает издание его слова.

Ранее по теме: Новак назвал главную жертву ограничения цен на газ

Силуанов напомнил о заморозке российских средств за рубежом и отметил, что РФ переходит к торговым расчетам в национальных валютах, что «создает некоторую безопасность и стабильность». Важными для страны экономиками, которые могут заменить европейские рынки, он назвал китайскую и индийскую. Министр также указал на отсутствие перспектив по возвращению конфискованных Западом активов, однако выразил надежду, что стороны начнут по этому вопросу переговоры.

5 декабря вступил в силу согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. По его словам, Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть.

19 декабря ЕС также согласовал и лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. В Кремле сообщили, что указ президента не является ответом России на введение ЕС потолков цен на нефть и газ.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных