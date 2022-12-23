В Кремле заявили, что указ по «Газпрому» не является ответом на потолок цен ЕС
Указ президента РФ Владимира Путина об ограничении цен закупок для «Газпрома» у иностранных компаний из недружественных стран не является ответом России на введение ЕС потолков цен на нефть и газ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал Песков.
В частности, речь идет о запрете закупок у СП с Wintershall и OMV выше установленной цены. Вместе с немецкой и австрийской компаниями «Газпром» разрабатывает ряд участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и Южно-Русское месторождение.
Предельные цены и тарифы кабмин установит в течение 10 дней. Экономические меры применяются задним числом — с 1 марта 2022 г.
В тот же день президент РФ Владимир Путин анонсировал подписание указа об ответных мерах на введение ценового потолка на российскую нефть 26 или 27 декабря. «Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — сообщил глава государства.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Кроме того, 19 декабря страны ЕС согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.
Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.