В ФТС спрогнозировали рекордный профицит внешней торговли по итогам 2022 года
Профицит внешней торговли России по итогам 2022 г. ожидается на рекордном уровне, несмотря на сложности с экспортом энергоносителей после введения санкций и потолка цен на нефть и газ. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.
«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса», — сказал он.
По словам Давыдова, введение потолка цен на нефть и газ хотя и оказали влияние на объем экспорта энергоносителей, но это «общую картину уже не изменит».
5 декабря вступили в силу санкции ЕС, которые запрещают поставки российской нефти морским путем. В тот же день в силу вступил и потолок цен в размере $60 за баррель, который страны ЕС, G7 и Австралия согласовали 3 декабря. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г.
В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ, согласно которому вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Действие указа вступит в силу с 1 февраля 2023 г.
Помимо этого, 19 декабря ЕС согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт/ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г.