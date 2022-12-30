Газета
Экономика

В ФТС спрогнозировали рекордный профицит внешней торговли по итогам 2022 года

Ведомости

Профицит внешней торговли России по итогам 2022 г. ожидается на рекордном уровне, несмотря на сложности с экспортом энергоносителей после введения санкций и потолка цен на нефть и газ. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса», — сказал он.

По словам Давыдова, введение потолка цен на нефть и газ хотя и оказали влияние на объем экспорта энергоносителей, но это «общую картину уже не изменит». 

Ранее по теме: Bloomberg: объем экспорта газа из РФ в ЕС опустился до минимального уровня с начала века

5 декабря вступили в силу санкции ЕС, которые запрещают поставки российской нефти морским путем. В тот же день в силу вступил и потолок цен в размере $60 за баррель, который страны ЕС, G7 и Австралия согласовали 3 декабря. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ, согласно которому вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Действие указа вступит в силу с 1 февраля 2023 г.

Помимо этого, 19 декабря ЕС согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт/ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных