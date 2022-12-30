В ФТС спрогнозировали рекордный профицит внешней торговли по итогам 2022 года

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ, согласно которому вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Действие указа вступит в силу с 1 февраля 2023 г.