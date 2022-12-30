Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Китая на 25%

За 11 месяцев текущего года, согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами увеличился на 32% и достиг рекордных $172,406 млрд. По итогам вышеупомянутого периода Китай поставил на российский рынок товаров на $67,334 млрд, что на 13,4% выше показателя за тот же период прошлого года. В свою очередь, поставки из России в Китай увеличились на 47,5% и составили $105,072 млрд.