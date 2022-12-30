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Экономика

Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Китая на 25%

Ведомости

По итогам 2022 г. товарооборот России и Китая увеличится на 25%, а планка в $200 млрд может быть достигнута досрочно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

«По итогам года он [товарооборот] увеличится примерно на 25%. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства подчеркнул, что несмотря на «неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада», Россия и Китай смогли обеспечить рекордно высокие темпы роста товарооборота.

За 11 месяцев текущего года, согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между двумя странами увеличился на 32% и достиг рекордных $172,406 млрд. По итогам вышеупомянутого периода Китай поставил на российский рынок товаров на $67,334 млрд, что на 13,4% выше показателя за тот же период прошлого года. В свою очередь, поставки из России в Китай увеличились на 47,5% и составили $105,072 млрд.

По итогам 2021 г. товарооборот России и Китая вырос более чем на треть (33,8%) и установил рекорд. Так, этот показатель составил $146,88 млрд. В 2020 г. он сократился на 2,9% до $107,76 млрд, в 2019 — увеличился на 3,4% до $110,75 млрд.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином состоятся 30 декабря. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Представитель Кремля уточнил, что вступительные слова лидеры произнесут публично, затем переговоры продолжатся в закрытом режиме. По его словам, планируется поднять вопросы, касающиеся двусторонних российско-китайских отношений, также лидеры обсудят «острые региональные проблемы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных