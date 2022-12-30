Цены на газ в Европе опустилась ниже $850 впервые с февраля
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сегодня стоимость ближайшего, февральского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 75,55 евро за МВтч, или около $827 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке. Падение уже превысило 11%. Февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне около $917 за 1000 куб. м.
Цены на газ начали снижаться с начала декабря. 19 декабря страны ЕС согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Он будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.